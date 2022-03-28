Кызыл, , 11:43 — REGNUM В Туве за прошедшую неделю зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, что составляет 10,6 случаев на 100 тыс. населения. Это на 22,2% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

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Новые носители выявлены в Кызыле, Кызылском, Барун-Хемчикском, Эрзинском и других районах.

«Наибольшая доля заболеваемости приходится на возрастные категории: 50−64 лет — 10 случаев, 65 и старше — 6», — отметили в ведомстве.

По данным федерального оперштаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 44 361. Выздоровели к настоящему времени 39 638 человек.