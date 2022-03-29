Барнаул, , 13:52 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 29 марта 2022 года вакцинированы 1390375 человек (+91 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцина

Из общего числа привитых 56682 жителя региона получили первую прививку (+15 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1234 338 (+52 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 9355 ревакцинированных (+24 за сутки).

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы всего 143 человека