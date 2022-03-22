Канберра, , 10:03 — REGNUM За последние сутки в трех штатах Австралии, а именно в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде, участились как случаи заражения коронавирусом, так и число госпитализированных. Это объясняется растущим уровнем распространения коронавируса среди младших возрастных групп, о чем 22 марта сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в Квинсленде зарегистрировано еще девять смертей от COVID-19, а число новых случаев заражения коронавирусом подскочило до 8881 по сравнению с 6206 сутками ранее. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось на девять человек до 252.

В Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, за минувший день выявлено еще 20 960 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 14 970 стуками ранее.