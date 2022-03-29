Москва, 29 марта 2022, 11:53 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 199 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 29 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 145 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 1 333 человека выздоровели после COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 1 333 человека выздоровели в Москве после COVID-19