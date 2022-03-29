Веллингтон, , 06:54 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 17 148 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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Уточняется, что 2899 заболевших выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Еще один крупный очаг COVID-19 находится в городе Кэнтербери, в нем за сутки выявили 2816 инфицированных. При этом случаи распространения коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах страны.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии находятся 842 пациента с COVID-19. Из них 26 лечатся в палатах реанимации. Также за минувшие сутки на новозеландской территории скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель для страны с начала пандемии.