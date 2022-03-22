Тирасполь, , 10:04 — REGNUM В ходе 168 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 110 847 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 107 337 человек, в том числе за последние сутки — 115.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2156 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 427 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 63 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 117 человек. За это время среди пациентов с COVID-19 смертей не зафиксировали.