Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19, как основной причины летального исхода, скончались 25 человек. Это на два пациента больше, чем сутками ранее. Об этом 21 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тем временем за минувшие сутки в Петербурге выявили 1352 случая заражения коронавирусом, что на 46 случаев меньше, чем за 19 марта. Суточная заражаемость в городе составляет менее 1400 случаев уже вторые сутки подряд.

По выздоровлению от ковида за сутки выписали 508 пациентов. Это в два раза меньше, чем за предыдущие сутки.

За всё время в Санкт-Петербурге зафиксировали 1 488 785 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались за это время 32 850 человек, а выздоровели 1 402 048 пациентов.

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