Кишинёв, , 13:04 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 4314 исследований выявили 258 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Анализ на коронавирус Chitazdrav.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 511 231 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 496 239 человек, в том числе 461 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 397 пациентов с COVID-19, в том числе 52 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 401 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 237 заражений коронавирусом в результате проведения 3546 тестов. Врачи выписали за сутки 380 человек, были зарегистрированы девять смертей среди пациентов с COVID-19.