Минск, , 16:39 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 784 и достигло 959 276. Об этом БЕЛТА сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 959 276 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6785.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 956 497 человек и что всего в стране было проведено 12 815 911 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,4 тыс. носителей коронавируса.