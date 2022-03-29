Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM За прошедшие сутки коечный фонд Санкт-Петербурга для лечения ковида и пневмонии сократился на 431 место и составляет сейчас 2436 коек. К обычному режиму работы вернули два федеральных стационара. Об этом 29 марта сообщили в региональном оперштабе.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Число госпитализаций пациентов с ковидным диагнозом в Петербурге составило за сутки 67 человек, что на семь пациентов больше, чем сутками ранее. По состоянию на 29 марта, на лечении ковида в медицинских учреждениях состоят 1968 больных (-79 человек по отношению к предыдущим суткам).

Из них 244 петербуржца (-12) размещены в реанимационных отделениях, а 51 пациент (-12) подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки по выздоровлению из медучреждений выписали 50 пациентов (+16).

На дому лечится от ковида 12 771 человек. Этот показатель за сутки снизился на 369 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за минувшие сутки обнаружили 980 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, за сутки скончались 17 больных (-2), а переболели 1959 (+1697).

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