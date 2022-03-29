Абакан, , 06:57 — REGNUM В Хакасии скончались ещё три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 марта в республиканском правительстве.

Аппарат ИВЛ Irkobl.ru

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Уточняется, что жертвами COVID-19 стали две женщины (82-летняя и 84-летняя) и 77-летний мужчина.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 350 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 38 носителей коронавируса, выздоровели 124 человека.

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