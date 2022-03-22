Мурманск, , 17:20 — REGNUM В медучреждениях Мурманской области вернулись к привычному режиму работы все дневные стационары, сообщает оперштаб.

Больница Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

«С 21 марта в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки возобновили прием пациентов дневные стационары Мончегорской, Печенгской и Кандалакшской центральных районных больниц», — сообщили в штабе.

Напомним, ранее, с 21 февраля, были открыты дневные стационары Апатитско-Кировской центральной городской больницы, а с 14 марта работа дневных стационаров возобновилась во всех остальных медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву (за исключением Мончегорской, Печенгской и Кандалакшской ЦРБ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мурманске закрыли ковидный роддом