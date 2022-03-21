Чита, , 07:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 163 219 (+365 за минувшие сутки). Вместе с тем 145 921 пациент (+748 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее число жертв составляет уже 2595 человек (+4 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 264 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 103 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за сутки), 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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