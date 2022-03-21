Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM За минувшие сутки в медицинские учреждения Санкт-Петербурга госпитализировали 95 человек с COVID-19. Об этом 21 марта сообщили в региональном оперштабе. Этот показатель — на 20 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 21 марта, на стационарном лечении от ковида находятся 2404 пациента (+64 к уровню прошлых суток). В отделениях реанимации размещены 277 пациентов (+7). К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 96 человек (+12). Выписаны из стационаров по выздоровлению 40 петербуржцев (-131).

Уже несколько дней в Петербурге не меняется количество коек для лечения ковида и пневмонии, всё также 3267 мест. Также неизменными остаются и работающие с коронавирусом стационары, 11 городских и три федеральных.

Лечатся от COVID-19 в домашних условиях 19 378 пациентов. Этот показатель никак не изменился за сутки. При этом на карантине сидят 133 петербуржца (+18).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 1352 случая заражения коронавирусом (-46). От COVID-19, как основной причины, скончались за сутки 25 пациентов (+2), а выздоровели 508 петербуржцев (-516).

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