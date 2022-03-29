Йошкар-Ола, , 14:40 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 марта выздоровели с начала пандемии 43 111 жителей республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 237 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за последние сутки, как и днем ранее. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, с 17 марта среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл за неделю с 21 по 27 марта за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратился 2951 житель республики. Уровень заболеваемости респираторными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 25,4%, но выше предыдущей недели на 8,9%.

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