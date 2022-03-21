Волгоград, , 14:18 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки выписаны после выздоровления 736 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Скончались от осложнений 10 человек.

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Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 в Волгоградской области достигло 205 239. Выздоровели 191 120 человек, зарегистрировано 6 660 летальных исходов. Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 7 459 жителей.

По данным федерального оперативного штаба, за истекшие сутки в больницы госпитализирован 81 новый пациент.