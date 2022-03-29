Тюмень, , 13:09 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 752 вылечившихся ковидных пациентов, 71 госпитализирован с COVID-19. Об этом 29 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Врач (сс) mos.ru. Евгений Самарин

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За сутки на 29 марта коронавирус выявили у 131 тюменца. Это на 231 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 марта коронавирус выявили у 185 332 человека, выздоровели 173 946 пациентов, скончались 4 216 (на пять человек больше, чем днём ранее).

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