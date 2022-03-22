Сеул, , 04:11 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 353 980 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, большинство случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр фиксирует значительный прирост инфицированных по сравнению с предыдущим днем, когда в республике выявили почти 210 тыс. зараженных. Кратковременное снижение заболеваемости эксперты связывают с уменьшением количества проводимых ПЦР-тестов на выявление COVID-19 в течение выходных дней.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 9 936 540. Также за минувшие сутки в стране скончались 384 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 13 141 человек.