Сеул, , 04:24 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 339 514 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Центр отмечает, что уже второй день подряд в республике снижается заболеваемость COVID-19. При этом продолжает незначительно расти число критически больных пациентов. В настоящее время в Республике Корея их 1085 человек. Отмечается, что уже на протяжении 18 дней подряд в стране числится свыше тысячи больных COVID-19 в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее превысило 11 млн и достигло 11 162 232. Также за минувшие сутки в стране скончались 393 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 14 294 человека.