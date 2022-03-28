Воронеж, , 11:45 — REGNUM В Воронежской области ещё 46 пациентов с заражением коронавирусом попали в больницы, данные за сутки опубликованы 28 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 марта, сообщалось о госпитализации 70 человек с диагнозом COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе был подтверждён 951 новый случая заражения коронавирусом — на три случая меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после ковида ещё 1 202 человека. За сутки скончались двое пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

С начала пандемии на территории Воронежской области официально подтверждено 367 116 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 346 528 человек. Скончались 8 032 пациента с диагнозом COVID-19.