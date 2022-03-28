Элиста, , 06:40 — REGNUM В Калмыкии принято решение отменить ещё ряд пандемийных ограничений до 15 мая 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, разрешается провести на открытом воздухе Фестиваль тюльпанов и мероприятия в рамках всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Возобновляются физкультурные и спортивные мероприятия, отменяется режим самоизоляции для пожилых людей, привитых от COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что ранее были отменены ограничения по численности зрителей в театрах и концертных залах, а также перевод не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы, рекомендации для граждан по самоизоляции.

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