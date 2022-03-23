Великий Новгород, , 11:48 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Новгородской области доставили 19 пациентов с COVID-19, что на 35 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 23 марта сообщили федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за сутки зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусом. Это на пять случаев больше, чем за 21 марта. В области уже шесть дней подряд выявляют менее ста заражений в сутки.

От COVID-19, как основной причины смерти, за сутки скончались четыре человека. В регионе зафиксировали новые случаи смерти от ковида после четырёх дней с нулевыми показателями.

За сутки 59 человек выздоровели от COVID-19 в Новгородской области, что на 19 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки.

С начала пандемии в Новгородской области обнаружили 96 354 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались за это время 984 пациента, а выздоровели 92 326 человек.

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