Женева, Швейцария, , 22:47 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 1 690 016 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4718 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 24 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 474 659 674 носителя вируса, подтверждено 6 103 355 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 885 174 выявленных инфицированных и 5769 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.