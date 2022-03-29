Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM В Свердловской области за сутки, 28 марта, в медучреждения доставили 234 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 201 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.

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Излечились от COVID-19 еще 3972 человека. В общей сложности в регионе выздоровели 332 808 граждан.

В области за прошедшие сутки, 28 марта обнаружили 917 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались еще шесть человек. Это на пять летальных исходов меньше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 561.