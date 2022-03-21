Астрахань, , 15:05 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

21 марта выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 113 тыс. 776 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 108 тыс. 872 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 108 — за последние сутки.

За весь период скончались 2923 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.