Благовещенск, , 08:52 — REGNUM В зданиях правительства Амурской области официально разрешили ходить без медицинских масок. О возможности постепенного смягчения антиковидных ограничений написал в своём телеграм-канале 29 марта губерантор региона Василий Орлов.

Масочный режим Скрин фото страницы правительства Калужской области «ВКонтакте»

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Масочный режим, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции, действовал почти два года.

«В зданиях правительства отменен масочный режим, так как среди госслужащих более 95% вакцинировано. Эпидситуация в области улучшается, поэтому есть возможность постепенно смягчать ограничения. Действуем последовательно», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые СМИ информировали об отмене масочного режима на всей территории региона, но это оказалось фейком.

25 марта главный санитарный врач региона Ольга Курганова заявила, что прирост уровня заболеваемости коронавирусом в Амурской области сохраняется, а суточные показатели по количеству заразившихся в регионе превышают среднюю статистику по стране. Поэтому в планах полностью отменить масочный режим в Приамурье пока нет.