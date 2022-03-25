Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 марта с начала пандемии провели 5 614 327 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 166,9 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 6055 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 25 марта сократился и составил 17%. Коэффициент распространения снизился и составил 0,92.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1473 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 376 124 человек на утро 25 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 123 жителя области, накануне в больницы попали 113 человек.

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