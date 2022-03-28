Ереван, , 11:04 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2364 исследования на коронавирус, из которых десять показали положительный результат. Об этом 28 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 422 468 носителей коронавируса. Из них 409 819 справились с инфекцией, в том числе 29 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2364 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 285 пациентов с COVID-19, в течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2383 тестов на коронавирус 14 были с положительным результатом. 33 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали два случая смерти.