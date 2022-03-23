Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Более 474 млн случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано по всему миру, такие данные приводит 23 марта исследовательский университет Джонса Хопкинса в США.

Люди в масках в Балтиморе, США (сс) Elvert Barnes

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По последним данным, в мире зафиксировано 474 126 493 случая инфицирования. Скончались 6 098 796 человек с выявленным коронавирусом.

Уточняется, что в США зарегистрировано 79 803 443 случаев инфицирования, скончались 973 213 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи ранее заявил, что новых случаев заболевания COVID-19 в США может стать больше, но значительного всплеска заражений не будет.

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