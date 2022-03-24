Ижевск, , 08:40 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 589 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 147 960 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 162 020 случаев заражения коронавирусом, из них 230 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 37 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 54 жителя республики старше 65 лет.

3961 человек скончался, за минувшие сутки скончались два человека — женщины в возрасте 63 и 70 лет. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 53 человека, накануне в больницы попали 46 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 4233 человека, 269 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 43 человека — в тяжелом состоянии, из них 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 23 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 694 996 человек. Второй компонент препарата получили 550 125 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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