Иерусалим, , 08:38 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, сообщает 28 марта канцелярия главы правительства.

Нафтали Беннет Dovereconomy

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Отмечается, что Беннет чувствует себя хорошо и будет работать из дома. В понедельник, 28 марта, у него запланировано оперативное совещание в свете произошедших в последние дни терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное нападение в израильском Хадере произошло 27 марта. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия. Погибли два человека, шестеро ранены. Террористов ликвидировали сотрудники полиции Израиля.

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