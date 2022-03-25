Томск, , 13:56 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусом. 59 заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 124 075. Жертвами коронавируса к настоящему времени стали 784 местных жителей.

Выздоровели после COVID-19 за весь период пандемии в регионе 120 697 человек, в том числе 1168 за последние сутки.