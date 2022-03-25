Кемерово, , 07:08 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 марта, на лечении находятся 7628 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 501 человек выписан с выздоровлением.

За всё время на территории Кузбасса было зарегистрировано 156 069 случаев заражения коронавирусом, 146 208 человек выздоровели, 2233 пациента скончались.