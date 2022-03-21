Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число летальных исходов от ковида, при этом зарегистрировано рекордное за последний месяц количество вылечившихся. Это следует из статистики, представленной федеральным оперштабом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» Николай Хижняк © ИА REGNUM

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По сведениям на 21 марта, в Ульяновской области вылечились от ковида 180 798 человек, что составляет 94,72% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки победили болезнь и выписаны 1577 человек — это максимальное число вылечившихся за сутки за последний месяц (с 22 февраля по 20 марта).

В то же время от ковида скончались ещё семь человек. Таким образом, количество жертв пандемии достигло 4517 человек.

Напомним, что в Ульяновской области официально выявлено 190 870 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Ульяновской области на амбулаторном лечении находятся 6303 пациента с коронавирусом.

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