Краснодар, , 12:04 — REGNUM В Краснодарском крае 155 человек поступили в коронавирусные стационары за последние сутки, данные на 28 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 марта, сообщалось о госпитализации 44 человек.

Коронавирус

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За последние сутки в крае подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом, что на 297 случаев меньше, чем накануне. В числе новых пациентов — 13 детей.

В лидерах по числу новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом — Краснодар (95), Анапа (28), а также Новороссийски и Отрадненский район (по 16 случаев).

С начала пандемии диагноз COVID-19 на территории Краснодарского края подтвердился у 249 667человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг отметки 4 392. Выздоровевшими за весь период признаны 234 309 жителей, скончался 10 661 пациент.

В ковид-стационарах региона остаются 1 723 пациента, в тяжелом состоянии на ИВЛ 52 жителя, на ЭКМО — трое. Дома лечатся 7274 человек с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом.