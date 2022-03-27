Москва, , 11:21 — REGNUM Российские медики подтвердили 23 280 новых случаев COVID-19 за стуки. 27 марта об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Число госпитализаций за истекшие сутки составило 2203. В предыдущее воскресенье — 20 марта — сообщалось 2551 госпитализации.

Выздоровели за сутки 47 540 человек. От последствий новой коронавирусной инфекции умерли 338 человек.

Суточная смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 400 случаев 25 марта. До этого ежедневный прирост летальных исходов превышал этот показатель с июня 2021 года.

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