Якутск, , 11:42 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии в больнице, где в том числе лечили коронавирусных пациентов, не нашли ни экспресс-тестов на COVID-19, ни препаратов для его лечения, ни средств индивидуальной защиты для врачей. Прокуратура Якутии привлекла виновных к дисциплинарной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отсутствовали многоразовые комбинезоны, одноразовые шапочки и другие средства, необходимые для защиты медицинских работников от заражения. Среди медикаментов не было коронавира, цефепима и амоксициллина.

Главврач Хангаласской районной больницы получил представление об устранении нарушений, после чего всё необходимое было закуплено. В медучреждение поступили более 800 экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19 и более 5,8 тыс. упаковок медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе из резервного фонда Якутии были выделены деньги на закупку лекарств и тестов для выявления COVID-19. Медикаменты для лечения инфекции жители Якутии должны были получать бесплатно.