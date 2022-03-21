Петрозаводск, , 17:56 — REGNUM В Республике Карелия отменяют действие некоторых антиковидных ограничений. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Артур Парфенчиков Пресс-служба правительства Карелии

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Согласно решению главы Карелии Артура Парфенчикова, в регионе разрешается организациям и предпринимателям проводить мероприятия в спортивной и культурной сферах. При этом требования по использованию средств индивидуальной защиты и безопасной дистанции сохраняются.

Также для прибывающих в республику в рамках командировок не обязательно при себе иметь результаты ПЦР-тестов или QR-код о вакцинации от ковида или перенесённой болезни. Для ярмарок отпадает необходимость соблюдения дистанции в четыре метра между торговыми местами.

При этом до сих пор действует рекомендация по уходу на самоизоляцию для некоторых категорий населения. В частности, для лиц старше 60 лет, которые не привились или болели COVID-19 более шести месяцев назад.

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