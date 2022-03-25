Ереван, , 10:43 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2451 исследование на коронавирус, из которых 22 показали положительный результат. Об этом 25 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 422 423 носителя коронавируса. Из них 409 693 справились с инфекцией, в том числе 58 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2451 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 279 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2231 теста на коронавирус 19 были с положительным результатом. 47 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали один случай смерти.