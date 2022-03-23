Осло, , 11:57 — REGNUM 22 марта стало известно, что глава Королевства Норвегия король Харальд V получил положительный результат теста на коронавирус, о чем сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Король Норвегии Харальд V Sámediggi Sametinget

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Соответствующая информация была подтверждена пресс-релизом, который был опубликован на сайте королевского двора.

Сообщается, что у 85-летнего короля легкие симптомы. В течение следующих дней монарх воздержится от исполнения своих обязанности в связи с уходом в отпуск по болезни.

Отмечается, что тем временем на помощь отцу придет наследный принц Хокон, который возьмет на себя все обязательства короля.