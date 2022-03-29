Бухарест, , 20:14 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Румынии официально зафиксирован 1951 новый случай заражения SARS-CoV-2, что на 10% больше показателей предыдущих суток. Об этом 29 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, рост заболеваемости отмечен, в основном, в периферийных регионах страны. Сообщается о смерти восьми человек.

По состоянию на 29 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,84 млн. Из них умерло 64 913 пациентов.