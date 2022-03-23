Томск, , 08:27 — REGNUM В Томске на базе детских городских больниц и поликлиник открыто девять пунктов вакцинации детей от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вакцинация от коронавируса подростка Vk.com/mihailohlopkov

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Кроме того, прививку можно поставить в консультационно-диагностическом центре Северска, а также в районных больницах. Вакцинируют подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» дважды с интервалом в 21 день.

«Необходимо информированное согласие одного из родителей или законного представителя ребенка до 15 лет либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет», — добавили в администрации.