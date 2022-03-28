Москва, , 11:14 — REGNUM На данный момент пандемия коронавируса SARS-CoV-2 еще не закончилась. Об этом 28 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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«Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Попова добавила, что в настоящее время в регионах России, в которых чрезмерно ослаблены противоэпидемиологические меры, по ее данным, идет увеличение распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в настоящее время во всем мире насчитывается свыше 300 биологических лабораторий, которые финансируют США.