Симферополь, , 11:28 — REGNUM В Республике Крым 64 человека с заражением коронавирусом попали в больницы, данные за сутки 21 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 20 марта, сообщалось о 49 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за минувшие сутки получили 329 крымчан — это на 18 случаев заражения меньше, чем накануне. Выздоровевшим за сутки признан 401 человек, ещё шесть ковид-пациентов скончались.

В общей сложности с начала пандемии в Крыму подтверждено 174 576 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 165 261 человек, скончались 5032. Через крымские ковид-стационары за два года прошли 57 412 пациентов.