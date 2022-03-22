Подгорица, , 22:03 — REGNUM За последние 24 часа в Черногории ни один человек не умер от Covid-19, при этом зарегистрировано 127 новых положительных случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Лаборатории Института общественного здоровья проанализировали 1686 тестов.

За сутки выздоровели 104 человека. Число активных случаев в стране составляет 734.