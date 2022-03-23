Новосибирск, , 08:09 — REGNUM В Новосибирской области в целях поэтапного снятия ограничений, действующих из-за коронавируса, отменили требования по дистанцированию в общепите. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Социальная дистанция (сс) Zakhx150

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«При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах отменяется дистанцирование между столами, отменяется условие присутствия одного посетителя на 4 квадратных метрах и не ограничивается количество посетителей в указанных объектах, условия соблюдения санитарно-эпидемиологических требований сохраняются, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Документ опубликован на сайте новосибирского правительства.