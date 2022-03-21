Тирасполь, , 10:08 — REGNUM В ходе 427 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 63 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 110 776 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 107 222 человек, в том числе за последние сутки — 117.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2155 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Приднестровье провели 849 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 183 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 178 человек. За это время среди пациентов с COVID-19 зафиксировали две смерти.