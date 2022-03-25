Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге от COVID-19, как основной причины смерти, скончались 25 пациентов. Это на три человека больше, чем сутками ранее. Об этом 25 марта сообщили в федеральном штабе.

Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

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За 24 марта Петербурге выявили 1237 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 42 случая меньше, чем за 23 марта. Суточная статистика заражений в городе вновь стала сокращаться.

Выписаны по выздоровлению от ковида за сутки в Петербурге 3320 человек, что 442 на пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Показатель выздоровления пошёл на спад в связи со снижением заболеваемости в марте 2022 года.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 494 041 случая заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 за более чем два года пандемии 32 942 пациента, а выздоровели 1 418 016 человек.

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