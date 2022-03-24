Сеул, , 09:28 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

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По их словам, коронавирус выявлен у 3412 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 64 341.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 395 598 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 10 822 836.

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