Сеул, 24 марта 2022, 09:28 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 3412 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 64 341.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 395 598 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 10 822 836.
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