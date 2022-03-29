Воронеж, , 13:37 — REGNUM В Воронежской области в стационары попали ещё 133 пациента с COVID-19, данные на 29 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 28 марта, в больницы доставили 46 ковид-пациентов.

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За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получил 931 человек, это на 20 новых пациентов меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением за сутки 1288 человек. От осложнений на фоне ковида скончался ещё один воронежец.

С начала пандемии подтверждено 368 047 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 347 816 человек. Ковид унёс жизни 8 033 человек.